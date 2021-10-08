شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفق مع تيبوها موكوينا لخلافة اليو ديانج في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365”، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني طالب إدارة ناديه بالتعاقد مع الدولي الجنوب أفريقي تيبوها موكوينا لتدعيم خط الوسط الأحمر لخلافة المالي اليو ديانج، والذي أصبح قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد حصول اللاعب على وعد بالموافقة على رحيله عقب رفض بيعه خلال فترة الانتقالات المنتهية.

ويُجيد موكوينا في مركز اللاعب الوسط المدافع ويلعب في نادي سوبر سبورت يونايتد وشارك معه في أكثر من 100 مباراة، كما أنه شارك في 9 مباريات مع منتخب جنوب أفريقيا الأول، ويرى موسيماني أن موكوينا هو أفضل لاعب متاح لتدعيم الوسط خاصة وأن رحيل ديانج أصبح مسألة وقت لتحقيق حلمه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

ويستأنف الأهلي اليوم الجمعة تدريباته على استاد التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن أن الأهلى سوف يسافر إلى النيجر في 14 أكتوبر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة، ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.