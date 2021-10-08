شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يعلن تشكيل الفراعنة بعد محاضرة السادسة قبل مواجهة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، محاضرة فنية أخيرة مع لاعبى الفراعنة في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، قبل لقاء المنتخب الليبى في تمام التاسعة، خلال المباراة التى تجمع المنتخبين ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يعلن كيروش عن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة ليبيا عقب نهاية تلك المحاضرة.

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعه منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر ،تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في أول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الأداء الضعيف في مباراتي أنجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الأول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

وشهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتاكيد علي قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وأنجولا، وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الآن في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا.

كما شهدت التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة اليوم تفكير كيروش في التغيير في خطة المنتخب والدفع بلاعبين جدد على راسهم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي يؤدي بصورة جيدة في التدريبات وعودة رمضان صبحي التشكيل الاساسي وقيادة الجبهة اليسرى بينما ما زال هناك منافسة قوية علي الدفع باكرم توفيق في مراكز الظهير الايمن علي حساب أحمد فتحي وعودة أيمن اشرف لمركز الظهير الايسر ومن المرجح ان يكون تشكيل اليوم محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه أحمد حجازي و محمود الونش و أيمن اشرف و اكرم توفيق وفي الوسط طارق حامد و عمرو السولية و عبدالله السعيد و محمد صلاح الذي يحمل شارة قيادة الفراعنة اليوم و رمضان صبحي و مصطفي محمد مهاجم وحيد ،علي ان يتم الدفع في الشوط الثاني بعدد من اللاعبين امثال ا