شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم القطبين جنبا إلى جنب مع نسور قرطاج بعد الفوز على موريتانيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام، أظهرت احتفالات لاعبى نسور قرطاج بفوزهم على المنتخب الموريتانى بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذى جمع المنتخبين أمس الخميس ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وظهر في الصورة فرحة لاعبى الأهلى والزمالك الذين توحدوا على حب النسور، وأبرزهم، على معلول ظهير أيسر الأهلى، سيف الجزيرى مهاجم الزمالك، حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك، وفخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز.



منتخب تونس (1)



منتخب تونس (2)

وفاز منتخب تونس على نظيره منتخب موريتانيا بنتيجة 3 / 0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على الملعب الأولمبي حماد العقربي في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح أهداف المباراة اللاعب إلياس السخيرى في الدقيقة 15 في بداية مبكرة تهديفيا لمنتخب نسور قرطاج، وذلك من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء. وقبل نهاية الشوط الأول نجح وهبي الخرزي نجم سانت إيتيان في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 43 من عمر اللقاء.

وجاء هدف تونس الثالث عن طريق البديل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، حيث شارك في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بدلاً من وهبي الخرزي.