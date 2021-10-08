شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يتناولون وجبة الإفطار فى معسكر مباراة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى لاعبو المنتخب الوطنى من تناول وجبة الإفطار بفندق إقامتهم ببرج العرب في الإسكندرية، حيث معسكر الفراعنة استعداداً لمباراة ليبيا المقرر إقامتها في التاسعة مساءً على استاد برج العرب ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن يؤدى اللاعبون صلاة الجمعة بفندق الإقامة أيضا.

وخرص اللاعبون على تناول وجبة الإفطار وسط حالة من التفاؤل قبل مواجهة ليبيا وروح معنوية مرتفعة المصحوب بالتركيز من أجل تحقيق الفوز واستعادة قمة المجموعة .

ويستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعة منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر ،تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في اول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الاداء الضعيف في مباراتي انجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الاول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتاكيد علي قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وانجولا ،وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الآن في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا.

كما شهدت التدريبات الاخيرة التي سبقت مباراة اليوم تفكير كيروش في التغيير في خطة المنتخب والدفع بلاعبين جدد على راسهم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي يؤدي بصورة جيدة في التدريبات وعودة رمضان صبحي التشكيل الاساسي وقيادة الجبهة اليسرى بينما ما زال هناك منافسة قوية علي الدفع باكرم توفيق في مراكز الظهير الايمن علي حساب أحمد فتحي وعودة أيمن اشرف لمركز الظهير الايسر ومن المرجح ان يكون تشكيل اليوم محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه أحمد حجازي و محمود الونش و أيمن اشرف و اكرم توفيق وفي الوسط طارق حامد و عمرو السولية و عبدالله السعيد و محمد صلاح الذي يحمل شارة قيادة الفراعنة اليوم و رمضان صبحي و مصطفي محمد مهاجم وحيد ،علي ان يتم الدفع في الشوط الثاني بعدد من اللاعبين امثال ابراهيم عادل و محمد النني و احمد حسن كوكا وسيد زيزو تبعا لاحداث اللقاء.