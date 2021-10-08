بالموعد والقنوات الناقلة .. الأهلي يصارع الاتحاد في برج العرب من أجل نهائي البطولة العربية للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يصطدم الاتحاد السكندري منظم النسخة الـ 33 من البطولة العربية لكرة السلة بمنافسه الأهلي في الدور نصف النهائي التي تقام على صالة برج العرب في تمام الساعة السادسة مساءًا.

وصعد الاتحاد إلي الدور نصف النهائي بعد أن تخطي الوكرة القطري بفارق مريح مستفيداً من أداءه الرائع في الفترة الرابعة الذي ختم به المواجهة مع أحد أقوى الفرق في البطولة فيما قدم الأهلي مباراة ملحمية أمام بيروت اللبناني وحسم المباراة بفارق باسكت في الثانية قبل الأخيرة.

وتصدر الأهلي والاتحاد مجموعتهما في البطولة قبل تخطي دور الثمانية في انتظار طرف المباراة الأخرى من الزهراء التونسي والكويت الكويتي.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة دون غيابات تحت قيادة مدير الفني الإسباني أوجستي بوش الذي تفوق الموسم الماضي على أحمد مرعي مدرب الجزيرة في نهائي بطولة دوري السوبر أثناء قيادة الأول لنادي الزمالك بطل دوري السوبر وبطولة أفريقيا.

ويفقد الاتحاد المباراة محترفه الأجنبي جوش بوستيك الذي تعرض للإصابة في نهاية دور المجموعات في العضلة الأمامية ليغيب عن باقي مباريات البطولة بالإضافة لهيثم كمال لاعب ارتكاز الفريق الغائب منذ بداية الموسم للإصابة.

ويعتمد أحمد مرعي المدير الفني لزعيم الثغر بشكل كامل على بيبو في مركز الأرتكاز باستثناء فترات قليلة يلعب يشغب فيها على محمد هذا المركز لإراحة الأول وهو ما أتي بثماره في مباراة الوكرة حيث تألق العملاق الشاب مع الثلاثي دولا وشوشة وفودة نجوم الفريق أمام الفريق القطري الذي تعرض للخنق في أوقات عديدة بسبب أسلوب الدفاع الضاغط للفريق منظم البطولة.

ويدخل الأهلي المواجهة بصفوف مكتملة باستثناء مروان سرحان صفقة الفريق الجديدة الغائب منذ البداية بسبب الإصابة بالإضافة إلي المستبعدين لأسباب فنية، مودي الجارحي وإبراهيم الجمال.

وطور الإسباني أوجستي من أداء الأهلي بالاعتماد على معظم قائمة الفريق ومنح الفرصة للشاب المتألق عمرو زهران ليشكل مع الثنائي الأجنبي طومسون وفاكوادي بعد انسجامهما بشكل رائع إضافة قوية للفريق في وجود عمر عزب الصفقة الجديدة ونجوم الفريق إيهاب أمين وعمر طارق وعمرو الجندي.

وتنقل المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت و دبي و نايل سبورت .