تصفيات المونديال.. البرازيل تواصل سلسلة انتصاراتها.. والأرجنتين تتعثر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل المنتخب البرازيلي سلسلة انتصاراته في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وتغلب على مضيفه منتخب فنزويلا 3 / 1 صباح الجمعة.

وفي مباريات أخرى، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع منتخب باراجواي سلبيا وتغلبت الإكواردور على بوليفيا 3 / صفر وبيرو على تشيلي 2 / صفر وتعادلت أوروجواي مع كولومبيا سلبيا.

وحول المنتخب البرازيلي تأخره بهدف خلال الشوط الأول إلى الفوز 3 / 1 ليكون الانتصار التاسع للبرازيل خلال تسع مباريات بالتصفيات، ويرفع المنتخب رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد منتخب فنزويلا عند أربع نقاط في المركز العاشر الأخير حيث كانت الهزيمة هي الثامنة له مقابل انتصار واحد وتعادل واحد خلال عشر مباريات خاضها.

وافتتح إريك راميريز التسجيل لمنتخب فنزويلا في الدقيقة 11 ثم حسم منتخب البرازيل المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها ماركينيوس وجابرييل باربوسا وأنتوني في الدقائق 71 و85 و90، وجاء هدف باربوسا من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بعدما تعادل سلبيا مع منتخب باراجواي الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس.

وتغلبت الإكوادور على بوليفيا بثلاثة أهداف نظيفة سجله ميكائيل إسترادا وإينير فالنسيا (هدفان) في الدقائق 14 و17 و19 .

وارتفع رصيد الإكوادور إلى 16 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد بوليفيا عند ست نقاط في المركز التاسع.

وتعادلت كولومبيا مع أوروجواي سلبيا، ليرتفع رصيد كولومبيا إلى 14 نقطة في المركز الخامس مقابل 16 نقطة لأوروجواي في المركز الرابع.

أما منتخب بيرو، فقد تغلب على نظيره التشيلي بهدفين نظيفين سجلهما كريستيان كويفا وسيرجيو بينيا في الدقيقتين 36 و64، ليرتفع رصيد بيرو إلى 11 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد تشيلي عند سبع نقاط في المركز الثامن.