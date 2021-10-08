رسميا.. المصري يعلن ضم أحمد حمودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي المصري البورسعيدي تعاقده مع أحمد حمودي لاعب وسط بيراميدز ليختتم صفقاته بالميركاتو الصيفي الجاري قبل غلق باب القيد.

وقال المصري في بيان رسمي إن إدارة النادي برئاسة سمير حلبية أتم إجراءات التعاقد مع أحمد حمودي بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع المصري في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي وعدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

وأصبح صاحب الـ31 عاما تاسع صفقات المصري هذا الصيف.

يُذكر أن حمودي لعب مع سموحة وتألق في صفوفه لينضم للمنتخبين الأوليمبي والأول، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع فريق بازل السويسري، لينضم بعدها لصفوف الزمالك، قبل انتقاله لصفوف الباطن السعودي الذي عاد منه للانضمام للأهلي، قبل أن يلتحق بصفوف بيراميدز لكنه لم يشارك مع الفريق بداعي الإصابة.