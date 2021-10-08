موعد والقناة الناقلة ومعلق مباراة مصر وليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يخوض منتخب مصر مباراة صعبة أمام نظيره الليبي في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، ويعلق عليها كل من مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

وينطلق الاستديو التحليلي للمباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" في تمام الساعة السابعة مساء بقيادة أحمد شوبير، رفقة المحللين محمد عمر، أحمد حسن، محمد فضل وعماد متعب.

واستقر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة (طالع التشكيل المتوقع).

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة من تعادل وفوز، فيما يتصدر المنتخب الليبي المجموعة بـ6 نقاط.