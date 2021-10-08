موعد مباراة مصر ضد ليبيا في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، المواجهة التي تجمع بين منتخب مصر وضيفه ليبيا، في الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.



تقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية الساعة 21:00 بتوقيت مصر وليبيا.

ويدير المباراة الحكم ‏باسيفيك ندابيها وينمانا من بوروندي، ومعه مواطنه ديزيريه نكورونزيزا والتنزاني فرانك كومبا، بجانب الرواندي صامويل أويكوندا والمراقب الأرتيري توكو جويش.

وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية وليبيا 218 الليبية.

يتصدر منتخب ليبيا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الغابون بنتيجة 2/1 في ملعبه والتغلب على أنغولا في عقر داره بنتيجة 1/0.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعدما فاز على أنغولا بالقاهرة بنتيجة 1/0 وتعادل مع الغابون خارج أرضه بنتيجة 1/1.

ويحتل منتخب الغابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب أنغولا المركز الرابع والأخير بلا نقاط.