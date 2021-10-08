شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستقر على أداء صلاة الجمعة فى فندق الإقامة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر على أداء صلاة الجمعة فى فندق الإقامة اليوم، حيث يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعة منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في اول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الأداء الضعيف في مباراتي أنجولا والجابون، حيث فاز المنتخب في اللقاء الأول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

وشهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتاكيد علي قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وأنجولا، وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الآن في لقاء الجولة الرابعة يوم الإثنين المقبل بليبيا.

وتقام مباراة منتخب مصر وليبيا بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء بحضور ممثلي المنتخبين من الاتحاد المصري والاتحاد الليبي إلى جانب 150 إعلامي مصري وليبي مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.