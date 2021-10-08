التاريخ ينحاز للفراعنة أمام محاربى الصحراء قبل موقعة برج العرب

القاهرة - سامية سيد - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعه منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر ،تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في اول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الاداء الضعيف في مباراتي انجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الاول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة الأولى فى المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل امام الجابون بهدف لمثله ، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا