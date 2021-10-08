شكرا لقرائتكم خبر عن "مش بالساهل".. جيانا فاروق تكشف عن صورة من ذكرياتها مع أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البطلة جيانا فاروق، الحاصلة على برونزية الكاراتيه فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، عن ذكرياتها أثناء البطولة وحرصها على أداء التدريبات الشاقة لتحقيق هدفها بالفوز بميدالية، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت فيها أثناء نومها على الأرض ويبدو عليها التعب والارهاق.

وعلقت جيانا فاروق، على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام"، "عمرها ما كانت بالساهل.. عمرها ما كانت من غير تعب.. عمرها ما كانت من غير قله نوم.. لما يبقى أقصى طموحك تنام عشر دقايق قبل التمرين لأنك مش لاحق تنام".



جيانا فاروق

وتابعت: "على المرء أن يسعى وليس عليه ادراك النجاح.. اتعب وأخلص علشان ماترجعش تلوم نفسك و تقول ياريتنى كنت عملت كذا.. شكرا يا رب على كل نعمك و افضالك عليا".



جيانا فاروق

وسبق أن كشفت البطلة جيانا فاروق، أنها تمارس اللعبة منذ 20 عاما، وأضافت: "أصرف على الكاراتيه بقالى 18 سنة، وفى آخر سنتين أو تلاته أصبح هناك راعٍ يتحمل تكلفة التدريبات والإعداد للأولمبياد".

وتابعت فى تصريحات سابقة لقناة أون تايم سبورت 2، أن لائحة المكافآت فى مصر والتى تتعلق بالميداليات الأولمبية تحتاج إلى تعديل وإعادة نظر، حيث تم وضعها منذ فترة طويلة لكنها لم تعد تناسب الوضع الحالى، موضحة أن مكافأة الميدالية البرونزية فى الكاراتيه بعد زيادتها أصبحت 200 ألف جنيه. وأن ممارستها للعبة الكاراتيه بالنسبة لها بمثابة عشق لا تستطيع الابتعاد عنه، ولم تقرر الاعتزال حتى الآن.

من ناحية أخرى، قالت جيانا فاروق خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج "معكم" المذاع على قناة سى بى سي: "ماما بقالها 20 سنة بتحضر معايا التمرين وبقيت خبيرة في اللعبة وبتقولى على أخطائى بعد المران، وبالنسبة ليا بابا هو مصدر الثقة".

وأضافت جيانا: "معظم الناس مفكره أن البنات اللى بتلعب العاب عنيفة هى فى حياتها الشخصية كدا، والكاراتيه بالنسبة ليا عامل زى الإدمان، وأهدى الميدالية البرونزية لـ 100 مليون مصرى".