شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب وصول سيسيه لإخضاعه لفحص الطبى قبل تنفيذ خطة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب نادى الزمالك وصول الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق من بلاده من أجل اخضاعه لفحص طبى للوقوف على حالته إثر تعرضه لإصابة فى الركبة أدت لابتعاده عن الملاعب ، حيث انتهى اللاعب من تنفيذ البرنامج التأهيلى بنجاح .

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تعديل مركز الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب وسط الفريق العائد من الإعارة للاتحاد السكندرى، وذلك لتعويض النقص فى بعض المراكز وعدم قدرة الزمالك على قيد صفقات جديدة حتى الآن بسبب أزمة المنع من القيد من جانب الاتحاد الدولى فيفا.

وسيدفع كارتيرون برزاق سيسيه فى مركز المهاجم الصريح ليكون بديلا مع التونسى سيف الجزيرى وعمر السعيد ومروان حمدى، خاصة أن مركز الجناح الأيمن الذى يجيده سيسيه يشغله العديد من اللاعبين المميزين مثل أحمد سيد زيزو وشيكابالا ومصطفى فتحى وأوناجم.

رزاق سيسيه والذى بدأ مسيرته الكروية في الدورى المصرى بنادى أسوان موسم 2016/2017، شارك خلاله مع زهرة الجنوب سجل هدفاً واحداً وصنع هدفين.

لفت الإيفوارى أنظار نادى الزمالك لينتقل إلى القلعة البيضاء في الموسم التالى 2017/2018، لكنه لم يحظى بفرصة كبيرة في المشاركة حيث شارك في 6 مباريات فقط صنع خلالهم هدفاً واحداً.