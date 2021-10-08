شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض تحدى جديد عندما يستضيف منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر، تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في أول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفًا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الأداء الضعيف في مباراتي أنجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الأول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

موعد مباراة مصر وليبيا

تقام مباراة مصر وليبيا في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب الإسكندرية.

موعد مباراة مصر وليبيا.. جلسات مكثفة بمعسكر الفراعنة

شهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتأكيد على قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليًا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وأنجولا، وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الآن في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا.

موعد مباراة مصر وليبيا.. تغيير الخطة

شهدت التدريبات الأخيرة التي سبقت مباراة اليوم تفكير كيروش في التغيير في خطة المنتخب والدفع بلاعبين جدد على رأسهم إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي يؤدي بصورة جيدة في التدريبات وعودة رمضان صبحي التشكيل الأساسي وقيادة الجبهة اليسرى بينما ما زال هناك منافسة قوية علي الدفع بأكرم توفيق في مراكز الظهير الأيمن علي حساب أحمد فتحي وعودة أيمن أشرف لمركز الظهير الأيسر ومن المرجح أن يكون تشكيل اليوم محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه أحمد حجازي ومحمود الونش وأيمن اشرف وأكرم توفيق وفي الوسط طارق حامد وعمرو السولية وعبد الله السعيد ومحمد صلاح الذي يحمل شارة قيادة الفراعنة اليوم ورمضان صبحي ومصطفي محمد مهاجم وحيد، علي أن يتم الدفع في الشوط الثاني بعدد من اللاعبين أمثال إبراهيم عادل ومحمد النني وأحمد حسن كوكا وسيد زيزو تبعًا لأحداث اللقاء.

موعد مباراة مصر وليبيا.. غياب الجماهير

تقام مباراة منتخب مصر وليبيا بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء بحضور ممثلي المنتخبين من الاتحاد المصري والاتحاد الليبي الي جانب 150 إعلاميا مصريا وليبي مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.