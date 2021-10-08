شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتخطى الدور التمهيدى الأول ببطولة إنديان ويلز للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت البطلة المصرية ميار شريف المصنفة 72 عالمياً لسيدات التنس، علي دانكا كوفينيتش لاعبة مونتينيغرو المصنفة 87 عالمياً، في أول مباراة بالدور الرئيسي "دور128" لبطولة إنديان ويلز (WTA1000) للتنس، وذلك بمجموعتين نظيفتين جاءت نتيجتهما كالتالى: 6/1 6/3

ومن المقرر أن تواجه ميار شريف اللاعبة الأرجنتينية نادية بودوروسكا المصنفة 36 عالمياً، في المباراة القادمة في دور الـ 64.

وتقدمت ميار شريف لاعبة التنس إلى المركز الـ72 فى التصنيف العالمي للتنس ، برصيد 1014 نقطة ، حيث استطاعت ميار شريف أن تتقدم 24 مركزًا في التصنيف، بعدما حققت لقب بطولة ألمانيا الدولية بعد الفوز في المباراة النهائية على اللاعبة الإيطالية مارتينا تريفيزان بنتيجة مجموعتين “2/6- 3/6”.