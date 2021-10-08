شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى عسل "مقاتل بروح الفانلة الحمراء" فى الملعب الزجاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موهبة جديدة فرضت نفسها على التواجد بين أهل القمة فى لعبة الاسكواش، حيث دخل مصطفى عسل لاعب الأهلى الشاب والمصنف العاشر عالمياً لرجال الاسكواش، ضمن قائمة الكبار بالملعب الزجاجى، مستلهماً روح الانتصارات والعزيمة والتحدى من روح القميص الأحمر الذى ينتمى إليه، ليصبح بشكل سريع أحد أهم اللاعبين المرشحين للتتويج بالألقاب رغم صغر سنه.

أثبت مصطفى عسل جدارته بأن يكون بين الكبار فى اللعبة، بعدما نجح صاحب الـ 20 عاماً فى تحقيق إنجازات كبيرة رغم سنه الصغير وقلة خبراته فى مواجهة كبار المحترفين فى اللعبة، ومع ذلك تفوق عليهم وقدم عروضاً قوية جعلته مصدر قلق للاعبين الكبار والمصنفين الأوائل فى التوب 10.

وتوج البطل الواعد ببطولة أمريكا المفتوحة، والتى استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية بقيمة جوائز مادية تصل إلى 150 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها ضمن فئة بطولات البلاتينيوم وهى أعلى فئة في بطولات الاسكواش.

ونجح عسل فى قلب تأخره خلال المباراة النهائية أمام طارق مؤمن المصنف الرابع عالمياً، من التأخر بشوطين مقابل شوط إلى الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت حتى 91 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 5-11, 5-11, 11-9, 12-10, 11-3.

مصطفى عسل كان قد توج ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت فى ماليزيا عام 2019، بعد فوزه على مواطنه مصطفى السرتى لاعب وادى دجلة فى المباراة النهائية بثلاثة أشواط نظيفة فى مباراة استغرقت 41 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط بين الثنائي المصري كالتالي: 12-10, 11-3, 11-6.

وفى جميع المباريات التى خاضها عسل احتفل بعد فوزه على طريقة مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى فى رسالة دعم إلى صانع ألعاب القلعة الحمراء وهو ما لفت انتباه عشاق القلعة الحمراء.



مصطفى عسل



مصطفى عسل