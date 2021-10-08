شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يقرر إقامة تصفيات لاختيار المنتخب المشارك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد العاب القوى، إقامة تصفيات للاعبى منتخب الشباب خلال الشهر المقبل لاختيار قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى البطولة العربية حال اتخاذ قرار بالمشاركة فيها.

ومن المقرر أن تقام التصفيات يوم 7 نوفمبر المقبل بالمركز الأولمبى بالمعادى لتدريب الفرق القومية، بينما تقام البطولة يوم 25 من نفس الشهر.

كما قرر اتحاد العاب القوى فتح باب الترشح للانتخابات الجمعية العمومية يوم 11 أكتوبر الجارى، على أن يستمر لمدة أسبوع لمن يرغب فى التقدم بأوراق ترشحه على أى منصب.

وتحدد يوم 5 نوفمبر موعدا لعقد الجمعية العمومية، والتى تم الاستقرار على موعدها بعد انتهاء الجهة الإدارية من تصنيف الهيئات الرياضية التى يحق لها الحضور والتصويت.