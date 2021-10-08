شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستضيف ليبيا فى أول اختبار رسمى لكيروش بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في التاسعة مساء اليوم الجمعه منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي ستقام في قطر ،تحت قيادة جهاز فني جديد بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في اول اختبار رسمي له ولجهازه المعاون الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد الاداء الضعيف في مباراتي انجولا والجابون حيث فاز المنتخب في اللقاء الاول وتعادل مع الجابون في المباراة الثانية.

شهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتاكيد علي قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وانجولا ،وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الان في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا .

كما شهدت التدريبات الاخيرة التي سبقت مباراة اليوم تفكير كيروش في التغيير في خطة المنتخب والدفع بلاعبين جدد على راسهم ابراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي يؤدي بصورة جيدة في التدريبات وعودة رمضان صبحي التشكيل الاساسي وقيادة الجبهة اليسرى بينما ما زال هناك منافسة قوية علي الدفع باكرم توفيق في مراكز الظهير الايمن علي حساب أحمد فتحي وعودة أيمن اشرف لمركز الظهير الايسر ومن المرجح ان يكون تشكيل اليوم محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه أحمد حجازي و محمود الونش و أيمن اشرف و اكرم توفيق وفي الوسط طارق حامد و عمرو السولية و عبدالله السعيد و محمد صلاح الذي يحمل شارة قيادة الفراعنة اليوم و رمضان صبحي و مصطفي محمد مهاجم وحيد ،علي ان يتم الدفع في الشوط الثاني بعدد من اللاعبين امثال ابراهيم عادل و محمد النني و احمد حسن كوكا وسيد زيزو تبعا لاحداث اللقاء.

وتقام مباراة منتخب مصر وليبيا بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا ،والاكتفاء بحضور ممثلي المنتخبين من الإتحاد المصري والاتحاد الليبي الي جانب 150 اعلامي مصري و ليبي مع اتباع الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

في المقابل يدخل منتخب ليبيا مباراة مصر بحماس كبير علي امل تحقيق اي نتيجة ايجابية للاستمرار في تصدر المجموعة والحفاظ علي فرصه في التاهل عن المجموعة للمباراة النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم خاصة ان اي نتيجة ايجابية امام مصر والفوز في لقاء الجولة الرابعة بليبيا سيقرب المتتخب الليبي من التاهل للمباراة النهائية وهناك حالة كبيرة من التركيز علي للمنتخب الليبي الذي يستعد للمباراة منذ اكثر من ثلاثة اشهر من معسكرات خارجية ووصوله للاسكندرية قبل المباراة بخمسة ايام مما يؤكد حالة الاهتمام الكبيرة بالمباراة خاصة ان ليبيا يتصدر المجنكعك المجموعة ب6 نقاط ثم مصر ٤نقاط و الجابون بنقطة واحدة وانجولا في المركز الاخير بدون نقاط وتنص اللوائح علي تاهل اول المجموعة فقط.