ميار شريف تتأهل للدور الثاني ببطولة انديان ويلز للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - كاليفورنيا - (أ ش أ)

تأهلت ميار شريف، الملقبة بفتاة مصر الذهبية، للدور الثاني ببطولة انديان ويلز المفتوحة للتنس، عقب تغلبها على دانكا كونوفيتش "مونتينجرو"، المصنفة رقم 87 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع 6-1 و6-3.

وتواجه ميار، المصنفة رقم 72 عالميا، في الدور المقبل الأرجنتينية ناديا بوردوروسكا، المصنفة رقم 36 عالميا.

يذكر أن المباراة التي أقيمت اليوم كان من المقرر أن تقام أمس الأول الأربعاء لكن تم تأجيلها مرتين لتقام اليوم بدلا من يومي الأربعاء والخميس.

واحتفى الحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بتأهل البطلة المصرية للدور الثاني.. قائلا "الإثارة لمصر…ميار شريف تحقق أول فوز في الدور الرئيسي في مسيرتها الاحترافية في البطولة".

وتقامً البطولة بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من 4 وحتى 17 أكتوبر الجاري.