مصدر لمصراوي: فشل صفقة إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

فشلت صفقة انتقال محمود شبانة لاعب نادي الزمالك إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بسبب اختلافات على التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك في تصريحاته لـ"الخليج 365" ان الصفقة فشلت بعدما اقترب شبانة من الانتقال إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد تأكد حرمان الزمالك من قيد الصفقات الجديدة، لكن فشلت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وانضم محمود شبانة إلى الزمالك قادما من نادي أسوان في موسم الانتقالات الصيفي الجاري، لكن حرمان النادي من القيد حال دون تسجيله في القائمة.

وينتهي موسم الانتقالات في مصر اليوم الخميس 7 أكتوبر.