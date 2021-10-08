اخبار الرياضه

مصدر لمصراوي: فشل صفقة إعارة محمود شبانة إلى الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

فشلت صفقة انتقال محمود شبانة لاعب نادي الزمالك إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بسبب اختلافات على التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك في تصريحاته لـ"الخليج 365" ان الصفقة فشلت بعدما اقترب شبانة من الانتقال إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم، بعد تأكد حرمان الزمالك من قيد الصفقات الجديدة، لكن فشلت المفاوضات في اللحظات الأخيرة.

وانضم محمود شبانة إلى الزمالك قادما من نادي أسوان في موسم الانتقالات الصيفي الجاري، لكن حرمان النادي من القيد حال دون تسجيله في القائمة.

وينتهي موسم الانتقالات في مصر اليوم الخميس 7 أكتوبر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا