الامارات | مدرب اليابان: لم نفقد الأمل في التأهل لكأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اليابان: لم نفقد الأمل في التأهل لكأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال هاجيمي مورياسو مدرب منتخب اليابان إنه لم يفقد الأمل بعد في إمكانية تأهل فريقه لنهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم رغم هزيمته مرتين في أول ثلاث جولات من المرحلة الأخيرة في التصفيات الآسيوية.

وبعد الهزيمة أمام السعودية في جدة 1-صفر أمس الخميس أصبحت اليابان تتخلف بفارق ست نقاط عن السعودية وأستراليا صاحبتي الصدارة قبل المواجهة المقبلة مع المنتخب الأسترالي في ملعب سايتاما الثلاثاء القادم.

ومع تأهل أول منتخبين فقط في كل مجموعة من مجموعتي آسيا للنهائيات بصورة مباشرة فإن أفضل فرصة لليابان للصعود للنهائيات التي ستقام في قطر ربما تكون خوض جولتين فاصلتين بعد احتلال المركز الثالث في مجموعتها.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مورياسو قوله بعد الهزيمة في السعودية «أصابنا الإرهاق وفقدنا إيقاعنا واستغلوا هم ذلك وأحرزوا هدفا».

وأضاف مورياسو «إن لم نفقد الأمل فأنا أعتقد أنه لا يزال من الممكن لنا التأهل لكأس العالم».

وظهرت في اليابان صباح اليوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لإقالة مورياسو من منصبه وربما تحدد نتيجة المباراة في مواجهة أستراليا الثلاثاء المقبل مستقبله مع الفريق إن استمر على رأس الجهاز الفني حتى الأسبوع المقبل.

وتولى مورياسو المساعد السابق مسؤولية تدريب الفريق بعد ترقيته خلفا لسلفه أكيرا نيشينو الذي استقال بعد نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا في 2018.

وتسعى اليابان للصعود للنهائيات العالمية للمرة السابعة على التوالي.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news