شاهد احتفال جماهير نيوكاسل الإنجليزي بعد انتقال ملكية النادي إلى صندوق الاستثمارات السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

خرجت جماهير نيوكاسل يونايتد الإنجليزي للاحتفال أمام ملعب الفريق "السانت جيمس بارك"، بعد الإعلان عن إتمام استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي بنسبة 100%.

ونشرت وسائل إعلامية صوراً لجماهير النادي وهي تهتف فرحاً بهذه الخطوة التي برأيهم ستدر خزائن النادي بالأموال الوفيرة لاستقدام النجوم من أرجاء العالم، وبالتالي المنافسة على الألقاب.

وأشارت وكالة "سبوتنيك" الروسية إلى أن البيان لم يذكر قيمة الصفقة، فيما قالت تقارير إن الصفقة تقدر بـ300 مليون جنيه استرليني بعد موافقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد نيوكاسل أحد أعرق الأندية في إنجلترا، حيث تم تأسيسه قبل 128 عاما، وتحديدا في 9 ديسمبر 1892.

يشار إلى أن نيوكاسل سبق له الفوز بدوري الدرجة الثانية في أكثر من مناسبة، كان آخرها في موسم 2016-2017، بالإضافة إلى 4 ألقاب في دوري الدرجة الأولى، و6 في كأس الاتحاد، بجانب لقب وحيد في الدرع الخيرية.

وحقق نيوكاسل لقبين أوروبيين فقط، وهما كأس المعارض عام 1969، وكأس إنترتوتو في نسخة 2006.

وفي الموسم الحالي، يحتل نادي نيوكاسل المركز الـ 19، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خوض نحو 7 جولات وبرصيد 3 نقاط فقط.

ويتصدر نادي تشيلسي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، يليه في المرتبة الثانية نادي ليفربول برصيد 15 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد والسيتي في المركزين الثالث والرابع، بعد حصول كل منهما على 14 نقطة.