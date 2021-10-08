شكرا لقرائتكم خبر عن "ضحك ولعب وجد" محمد صلاح يتألق فى مران المنتخب قبل مواجهة ليبيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم الدولي محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصور من مران منتخب مصر أمس، قبل مواجهة ليبيا المرتقبة، في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش، ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، وظهر محمد صلاح فى الصور بضحكته المميزة والتي ترسل رسالة إيجابية للشعب المصري بالفوز بهذه المباراة الهامة فى مشوار التصفيات.



محمد صلاح



صلاح



صلاح في مران المنتخب



محمد صلاح



محمد صلاح

وتنطلق مباراة منتخب مصر وليبيا فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، وشهدت الساعات الأخيرة جلسات مكثفة من الجهاز الفني وكبار اللاعبين للتاكيد علي قوة المنتخب الليبي الذي يتصدر قمة المجموعة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز علي الجابون وأنجولا، وضرورة تحقيق الفوز في مباراة اليوم لتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط وعدم التركيز من الأن في لقاء الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل بليبيا .

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في قائمة المنتخبين قبل موقعة الجمعة بـ100 مليون يورو، وفى الوصافة يأتي اللاعب الليبى المعتصم المصراتي نجم نادى سبورتنج براخا البرتغالى بقيمة 14 مليون يورو، ويأتي محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى في المركز الثالث بقيمة 10 ملايين يورو، وفى المركز الرابع جاء مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى بقيمة 6.5 مليون يورو، واحتل أحمد حجازى وأحمد حسن كوكا المركز الخامس بقيمة 4 ملايين يورو لكل منهما.