شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات شديدة اللهجة من الأهلى لـ"الدوليين" بسبب المنتخبات.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى الأهلي، تحذير شديد اللهجة إلى نجوم فريقه الدوليين بشأن عدم التحامل على أنفسهم والمشاركة في المباريات مع المنتخبات الوطنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية وهم يعانون من اية إصابات ، وطالب عبد الحفيظ لاعبي الفريق الدوليين بضرورة الحفاظ على أنفسهم وعدم اللعب دون أن يتم التأكد من سلامتهم.

وأوضح مدير الكرة للاعبين، أهمية عدم مشاركتهم أو التحامل على أنفسهم حال شعورهم بالإصابة وضرورة الخضوع للفحص الطبي والاطمئنان على سلامتهم، وعدم المجازفة بالمشاركة في المباريات دون جاهزيتهم بنسبة 100%.

وشدد عبد الحفيظ على دوليو الاهلى ضرورة إبلاغ الأجهزة الفنية للمنتخبات وإخبارهم بأي إصابة أو شكوى، وعدم تكرار ما حدث مع بيرسي تاو لاعب الفريق الذي كان يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الضامة ولم يبلغ الجهاز الفني للأهلي أو منتخب بلاده وشارك أمام منتخب غانا في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وهو ما تسبب في تفاقم إصابته وغيابه فترة كبيرة عن الفريق بالإضافة لموقف محمد الشناوى حارس الاهلى الذى تعرض للإصابة في مران الفراعنة وسط أنباء عن رغبته بالتحامل على نفسه للمشاركة فى مواجهتى ليبيا وهو الامر الذى أغضب الجهاز الفني للأهلى لاسيما أن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تفقد المارد الأحمر أهم لاعبيه لفترات طويلة مع بدء إنطلاق الدوري الجديد ودوري الابطال الافريقى الذى يتطلع الأهلى للتتويج بهم.