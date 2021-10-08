شكرا لقرائتكم خبر عن لغة المال.. محمد صلاح أكثر من 5 أضعاف القيمة التسويقية لمنتخب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفوق الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، في القيمة التسويقة على المنتخب الليبى بـ5 أضعاف، قبل المواجهة المرتقبة مساء الجمعة على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

القيمة التسويقية

وتبلغ قيمة محمد صلاح التسويقية نحو 100 مليون يورو وهو ما يعادل أكثر من 5 أضاف قيمة المنتخب الليبيى، والذى تبلغ قيمته 18.13 مليون يورو وفقا لما جاء على موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين.

أغلى 5 لاعبين

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في قائمة المنتخبين قبل موقعة الجمعة بـ100 مليون يورو، وفى الوصافة يأتي اللاعب الليبى المعتصم المصراتي نجم نادى سبورتنج براخا البرتغالى بقيمة 14 مليون يورو، ويأتي محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى في المركز الثالث بقيمة 10 ملايين يورو، وفى المركز الرابع جاء مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى بقيمة 6.5 مليون يورو، واحتل أحمد حجازى وأحمد حسن كوكا المركز الخامس بقيمة 4 ملايين يورو لكل منهما.