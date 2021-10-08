شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يواجه الاتحاد السكندري بنصف نهائى البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى في السادسة من مساء اليوم ، الجمعة، فريق كرة السلة بالنادي الاهلى مع نظيره الاتحاد السكندرى فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية لكرة السلة ،والتى تقام بالإسكندرية بمشاركة 18 فريقا صعد منهم 4 فقط لنصف النهائي، كما يلتقى في الرابعة من عصر اليوم الزهراء التونسى مع الكويت الكويتى فى منافسات نفس الدور من البطولة.

ونجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة العربية للأندية لكرة السلة، وذلك بعد الفوز على فريق الوكرة القطري بنتيجة 76\67 بينما تأهل الاهلى بالتغلب على بيروت اللبنانى بنتيجة 84/82 في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.