شكرا لقرائتكم خبر عن لغة الأموال تمنح التفوق لمنتخب مصر على ليبيا قبل قمة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش في التاسعة مساء الجمعة، نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب الوطنى المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

مصر وليبيا في لغة الأموال

ويتفوق المنتخب الوطنى على منتخب ليبيا في لغة الأموال، حيث تعد القيمة التسويقية للفراعنة تساوى 8 أضعاف قيمة المنتخب الليبى وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أسعار اللاعبين.

وتبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 145 مليون يورو بفضل تواجد الدولى المصرى محمد صلاح الذى يبلغ قيمته 100 مليون يورو، متفوقا على المنتخب الليبى الذى تبلغ قيمته 18.13 مليون يورو، والذى يمتلك المعتصم المصراتي لاعب سبورتنج براجا بقيمة 14 مليون يورو.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في قائمة المنتخبين قبل موقعة الجمعة بـ100 مليون يورو، وفى الوصافة يأتي اللاعب الليبى المعتصم المصراتي نجم نادى سبورتنج براخا البرتغالى بقيمة 14 مليون يورو، ويأتي محمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى في المركز الثالث بقيمة 10 ملايين يورو، وفى المركز الرابع جاء مصطفى محمد لاعب جالاتا سراى التركى بقيمة 6.5 مليون يورو، واحتل أحمد حجازى وأحمد حسن كوكا المركز الخامس بقيمة 4 ملايين يورو لكل منهما.