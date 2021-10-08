شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتفق على ودية رابعة فى معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على خوض مباراة ودية رابعة خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً للموسم الجديد، المقرر انطلاقه في 25 أكتوبر الجارى.

ومن المقرر أن يواجه المقاولون أحد فرق الشركات بالدرجة الثانية يوم 9 أكتوبر الجارى قبل أن يختتم معسكره بمواجهة مع فاركو يوم 12 أكتوبر.

وضم المقاولون 9 صفقات صيفية استعدادا للموسم الجديد، وقال المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق، إن عماد فتحى انضم من المقاصة لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، وحسام حسن مدافع بتروجت لمدة 3 مواسم، وعمر بسام لاعب إنبى السابق لمدة 3 مواسم، ومحمد طلعت مهاجم الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم، والتونسي أسامة الرمضاني لاعب شبيبة القيروان لمدة 4 مواسم، وأحمد عادل من غزل المحلة لمدة 3 مواسم، بالإضافة إلى اللاعب النيجيرى وأحمد مجدى لاعب وادى دجلة.

وتنازل المقاولون العرب عن خدمات 10 لاعبين، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، محمد علي، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجوينى، النيجيرى إيدو موسيس؛ لعدم حاجة ألفريق لخدماتهم الفنية، كما تمت الموافقة على إعارة كريم مصطفى إلى إنبى لمدة موسم وبيع يوسف حسن مهاجم منتخب الشباب لوادى دجلة .