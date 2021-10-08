شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن كارلوس كيروش وخافيير كليمنتى قبل مواجهة مصر وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش في التاسعة مساء الجمعة، مع نظيره منتخب ليبيا على استاد برج العرب، في إطار مباراة الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويدخل المنتخب المباراة في المركز الثانى بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط جمعهم من الفوز على أنجولا والتعادل أمام الجابون بهدف لمثله، بينما يخوض المنتخب الليبى المباراة فى المركز الأول بعدما نجح فى الفوز على الجابون وأنجولا.

وقبل مواجهة الجمعة نستعرض أبرز 5 معلومات عن مدربى الفراعنة وليبيا..

البرتغالى كارلوس كيروش

السن: 68 عاما

منتخبات قادها: البرتغال وكولومبيا وجنوب أفريقيا وإيران

أندية: ريال مدريد ومانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة

البطولات: 5 ألقاب + نيشان الأمير هنري من رتبة قائد

طريقة اللعب المفضلة: 4-3-3

الإسبانى خافيير كليمنتي

السن: 71

منتخبات قادها: إسبانيا وصربيا والكاميرون وليبيا

أندية: أتلتيكو مدريد ومارسيليا وأتلتيك بيلباو وبلد الوليد وإسبانيول

البطولات: 4 ألقاب

طريقة اللعب المفضلة: 4-2-3-1