شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عمومية نادى الزهور لانتخاب مجلس جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الجمعة فعاليات الجمعية العمومية العادية لنادى الزهور لانتخاب مجلس إدارة جديد بمقر النادى بمدينة نصر حتى عام 2025. وفاز الدكتور محمد الدمرداش رئيس النادى الحالي بدورة انتخابية جديدة حتى 2025 بالتزكية على مقعد الرئاسة.

ومن المنتظر ان يختار الأعضاء اليوم 6 مقاعد على منصب العضوية فوق السن يتنافس عليها كل من المهندس أحمد أسامة والمهندس أيمن بيرم والمهندس محمد عبد السلام والمستشار عمرو طاحون وشاهيناز عبد الوهاب والدكتورة مى فارس.

المعروف أنه فاز بالتزكية من قائمة الدمرداش التي تحمل شعار "أبناء الزهور" كل من المستشار إيهاب الشريطى على مقعد نائب الرئيس، والمحاسب على عادل على مقعد أمين الصندوق، وحسم الثلاثى محمد مطيع ومؤمن عادل فوزى وياسر حفنى مقاعد تحت السن بالتزكية، فضلا عن فوز 3 أعضاء يمثلون فرع التجمع الخامس بالتزكية وهى سابقة تعد الأولى في تاريخ الأندية أن الفروع يمثلهم أشخاص داخل مجلس الإدارة وهم لواء مهندس حازم حسن والدكتورة نشوى النحاس والدكتورة يارا هشام.