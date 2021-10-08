شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستضيف الترسانة والمريخ والداخلية فى الجولة الثانية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم ، الجمعة، 8 مباريات في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى حيث يستضيف السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد المتصدر وادى دجلة في مواجهة غاية في القوة والندية خاصة وأن أصحاب الأرض استطاعوا تدعيم صفوفهم بلاعبين سوبر ويحاولوا الدخول في المنافسة على الصعود للأضواء من جديد بعد غياب ، بينما يحاول المنافس استثمار نشوة الفوز في المباراة الأولى برباعية على بنها وتحقيق نقاط مباراة اليوم للابتعاد أكثر بالصدارة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة يستضيف بتروجت نظيره بورفؤاد ، ويحاول ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولى العودة سريعا للمسار الصحيح بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الداخلية بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، بينما يسعى بورفؤاد الوافد من الدرجة الثالثة لتحقيق المفاجأة والإستمرار في سلسلة النتائج الجيدة بعدما تعادل في اللقاء الأول امام السكة بهدف لمثله في اللحظات الأخيرة بعدما كان متقدما طوال اللقاء .

وفى لقاء كلاسيكى يستضيف النصر على ملعبه نظيره الترسانة في أقوى لقاءات الجولة خاصة وأن مباريات الفريقين دائما ما تشهد حالة من الإثارة والندية ، فأصحاب الأرض يخوضون اللقاء الأول لهم بالمسابقة بعد تأجيل لقائهم الأول أمام القناة ، بينما يحاول الشواكيش استغلال الظروف من أجل تحقيق الثلاث نقاط بعد الهزيمة المفاجئة على ملعبهم الأسبوع الماضى أمام بورتو بهدفين مقابل هدف .

كما يلتقى الإنتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى مع بلبيس الذى استطاع تحقيق التعادل بهدفين لمثليهما في الجولة الأولى أمام المريخ البورسعيدى ، ويسعى العجلات الحربية لتحقيق الفوز من أجل الدخول في زمرة الأندية التي تنافس على الصعود ، كما يخرج الداخلية لمواجهة المريخ ببورسعيد في لقاء صعب للطرفين فالضيوف يرغبون في استغلال الإنتصار الأول على بتروجت لتاكيد زعامتهم والإبتعاد بالصدارة ، بينما يحاول أبناء بورسعيد استغلال عامل الأرض وخطف نقاط المباراة .

وعلى ملعبه يستضيف زد اف سى بقيادة إسماعيل يوسف نظيره القناة في مواجهة صعبة للطرفين ، كما يلتقى بورتو المنتشى بالفوز على الترسانة مع المصرية للإتصالات بقيادة هشام زكريا ويسعى الفريقان لتحقيق الثلاث نقاط .