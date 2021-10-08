شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي غزل المحلة الجديد يظهر فى مران الفريق غداً ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائى أحمد عفيفى وإيهاب سمير لاعبو فريق غزل المحلة في التدريبات الجماعية يوم السبت المقبل عقب أنتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفني محمد عودة للاعبى الفريق لمدة 48 ساعة .

وسبق أعلن نادي غزل المحلة ضم اللاعب أحمد عفيفي (28 عامًا)، صانع ألعاب فريق الإنتاج الحربي السابق، في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسم واحد.

كما انضم المدافع الأيسر إيهاب سمير (20 عامًا) لاعب نادي طنطا السابق، والذي كان معارًا لإنبي الموسم الماضي، وجاء انتقاله لفريق غزل المحلة لمدة موسمين قادمين.

كانت اللجنة الفنية للتعاقدات بالنادي بقيادة عمر عبد الله وخالد كرم والمدير الرياضي للنادي صابر عيد قد نجحت في إبرام عدد من الصفقات القوية خلال موسم الانتقالات الجاري الذي ينتهي في الثانية عشرة من مساء اليوم، تحت إشراف رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم المهندس علي العباسي، من بينها: معاذ الحناوي، إبراهيم كونيه، ماليك توريه، خالد سامي، محمد بازوكا، وليد مصطفى، والسيد الشبراوي، وغيرهم.

كان غزل المحلة قد اختتم معسكر الإعداد الأول للفريق في مدينة الإسماعيلية أول أمس، بعد أن خاض خلاله عدة مباريات ودية، بقايدة مديره الفني محمد عودة، ويستعد الفريق لخوض معسكر الإعداد الثاني بعد أيام قليلة في القاهرة؛ استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.