شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يضع "برنامج بدنى" لتجهيز جون أنطوى فى طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش برنامجاً بدنياً لتجهيز الغانى جون أنطوى الوافد الجديد من صفوف بيراميدز حتى يستعيد فورمته الفنية والبدنية لقيادة خط هجوم الطلائع بالموسم الجديد، ويواجه الطلائع نظيره سموحة فى 13 أكتوبر الجارى ثم يلاقى انبى فى 18 من نفس الشهر وهى المباريات التى سوف يدفع بسيونى خلالها بالصفقات الجديدة لتجهيزها للمرحلة المقبلة.

ويستهدف الطلائع من المباريات الودية رفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز والتي تحدد لها 25 أكتوبر الجارى ضمن خطة تقديم موسم قوى، خاصة بعد التتويج ببطولة السوبر المحلى لأول مرة في تاريخ النادى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 11 صفقة هي: ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى، لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري، لمدة موسمين، بجانب الغانى جون انطوى موسماً من بيراميدز.