شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: النتائج فقط تجبرنى على الرحيل عن الزمالك ومحمد شريف مهاجم فاخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، أن محمد شريف مهاجم النادى الأهلى مهاجم من طراز مميز، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "كنت في وادى دجلة عندما كان محمد شريف لاعبا شابا، وعند وصولى كان أبو جريشة مستشاراً متميزاً وتحدث عن هذا اللاعب بأنه يمتلك الكثير من المهارات، وقال لى يجب أن تجربه لعدة دقائق وبالفعل منحته الفرصة واستمر، وهو بالفعل لاعب فاخر".

وأضاف كارتيرون: "الهدف اليوم الذى أبحث عنه هو أن أرسل رسالة الاستقرار الذى لم يحدث من قبل بهذه الطريقة، ووضعنا أسس الاستقرار مع حسين لبيب".

وعن الأمر الذى يمكن أن يكون سبب رحيله عن الزمالك في المستقبل قال كاريترون: "النتائج فقط هى من يمكن أن تكون سببا رحيلى عن الزمالك، فى حالة تراجع النتائج قد أكون مجبراً على الرحيل".

وواصل: "تحدثت مع مصطفى فتحى بعد استبعاده من المنتخب لتخفيف الأمر لأنه أمر محزن أن تستبعد من منتخب بلادك ولكن لكل مدرب خطته وطريقته".

وأكمل كارتيرون: "إذا كان بإمكانى سأقضى بقية حياتى في مصر، ولم لا أدرب المنتخب في يوم ما لدى الخبرة وأعرف عن مصر الكثير وعشت الكثير من التجارب مع المنتخبات الوطنية وحصدت ميدالية برونزية من قبل، وبطولة الدورى العام هى الأغلى في مسيرتى، ولا أعتقد أننى يمكن أن أقبل بعرض الأهلى إذا تلقيت عرضا فى المستقبل، والزمالك هو المرشح الأول للتتويج بالدورى فهو حامل اللقب ونسعى للحفاظ على لقبنا".