شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأهلى يستأنف تدريباته استعداداً لبطل النيجر بدورى الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الجمعة فريق الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى تدريباته على ستاد التتش بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس وذلك ضمن برنامج الإعداد الذى يخوضه الفريق استعدادا لمباراة الحرس الوطني المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، قد أعلن عن أن الاهلى سوف يسافر إلى النيجر في 14 أكتوبر استعدادا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا وأنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.