شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..انطلاق بطولة دورى تنس الطاولة بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ، الجمعة، منافسات بطولة الدورى الممتاز لتنس الطاولة على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات بمحافظة الإسماعيلية ، وفيما يخص منافسات الممتاز ب فيقام فى الأسبوع الثانى من نفس الشهر وبنفس المكان

وكانت بطولة الجمهورية أقيمت الاسبوع الماضي وشهدت تتويج هنا جودة بمنافسات الناشئات والسيدات ، وتتويج محمد شومان بمنافسات الرجال.

كانت مصر تربعت على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطـاولـة لـلكبـار 2021 ، بتحقيق ذهبية الفرق رجال ، وذهبية الفرق سيدات ، وذهبية الفردي رجال عمر عصر ، ذهبية الفردي سيدات ، و ذهبية المختلط ( دينا مشرف و عمر عصر) ، و ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي و فرح عبد العزيز) ، بالإضافة إلى فضية الزوجي رجال (أحمد صالح و خالد عصر) .