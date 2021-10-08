جدول ترتيب مجموعة الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 – الجولة 3

تعرف على جدول ترتيب مجموعة الامارات بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات الخميس 7-10-2021.

وعلى استاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي فشل منتخب الإمارات في فك عقدته المستعصية المتمثلة بنظيره الايراني وسقط أمامه صفر-1 ليفشل في الفوز بأي من مبارياته الثلاث، وسجل مهدي طارمي هدف ايران في الدقيقة 70.

ورفع منتخب إيران الذي حقق فوزه الثالث على التوالي رصيده في صدارة جدول ترتيب المجموعة الاولى الى 9 نقاط، مقابل سبع لكوريا الجنوبية الفائزة على سوريا ونقطتين للامارات التي لم تعرف طعم الفوز بعد تعادلين امام لبنان وسوريا اللذين يتساويان معها في النقاط ونقطة لـ”نسور قاسيون”.

شاهد فيديو اهداف مباراة الامارات وايران في تصفيات كأس العالم 2022

وبدا تأثير عدم فوز الامارات على إيران في تاريخ مبارياتهما الرسمية (8 هزائم و3 تعادلات قبل المباراة) واضحًا على الطريقة المتحفظة الذي اعتمدها مدربها الهولندي بيرت فان مارفيك من حيث اشراك ثلاثة لاعبين في الوسط يجيدون اللعب الدفاعي وهم ماجد حسن وعبدالله حمد وعبدالله رمضان.

وسجل طارمي هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة سردار ازمون لينفرد مهاجم بورتو البرتغالي ويرسل الكرة بعيدا عن خصيف الذي خرج لملاقته (70).

وفي المجموعة ذاتها، مني المنتخب السوري بخسارة قاتلة 2-1 أمام مضيفه الكوري الجنوبي بهدف هيونغ-مين سون نجم توتنهام الإنجليزي.

سجل هوانغ اين-بيوم (48) وسون هيونغ-مين (89) هدفي كوريا الجنوبية، بعد أن عادل عمر خربين النتيحة في وقت متأخر (84) لتبدو المباراة في طريقها الى التعادل.

شاهد فيديو اهداف مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022

وأضاف كل من منتخبي العراق و”ضيفه” اللبناني نقطة الي رصيدهما بعد التعادل السلبي على ملعب “استاد خليفة الدولي” في الدوحة المعتمد أرضاً للمنتخب العراقي.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

جدول ترتيب مجموعة الامارات في تصفيات كأس العالم 2022 – الجولة 3

1- ايران (9 نقاط) – سجل 5 اهداف – شباكه نظيفة

2- كوريا الجنوبية (7 نقاط) – سجل 3 اهداف واستقبلت شباكه هدف

3- الامارات (نقطتين) – سجل هدف واستقبلت شباكه هدفين

4- لبنان (نقطتين) – لم يسجل واستقبلت شباكه هدف

5- العراق (نقطتين) – لم يسجل واستقبلت شباكه 3 اهداف

6- سوريا (نقطة) – سجل هدفين واستقبلت شباكه 4 اهداف

جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 – الجولة 3