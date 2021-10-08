تعرف على جدول ترتيب مجموعة السعودية بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في المرحلة النهائية بتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021.

خطت السعودية وأستراليا خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022 بتحقيقهما فوزهما الثالث في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة الى الحدث العالمي، إثر تغلب الاولى على اليابان 1-صفر، وأستراليا على عمان 3-1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة.

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، وجّه المنتخب السعودي ضربة معنوية لنظيره الياباني بفوزه عليه بهدف وحيد سجله البديل فراس البريكان (71)، ملحقاً بمنافسه خسارته الثانية في هذا الدور بعد أولى مفاجئة على أرضه أمام عمان بالنتيجة ذاتها.

ورفع المنتخب السعودي رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الاهداف عن أستراليا في حين تجمد رصيد اليابان عند 3 نقاط أسوة بعمان.

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022

وحصد المنتخب الاسترالي العلامة الكاملة بفوزه على عمان 3-1 في الدوحة، سجل اهداف الكانجرو اوير مابل (9) ومارتن بويل (49) وميتشيل ديوك (89)، وسجل هدف عمان المنذر ربيع العلوي (28).

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب الصين فوزه الاول أمام مضيفه الفيتنامي بنتيجة 3-2، متساويا بذلك مع اليابان وعمان في عدد النقاط.

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين عمان واستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

جدول ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 – الجولة 3

1- استراليا (9 نقاط) – سجل 7 اهداف واستقبلت شباكه هدف

2- السعودية (9 نقاط) – سجل 5 اهداف واستقبلت شباكه هدف

3- اليابان (3 نقاط) – سجل هدف واستقبلت شباكه هدفين

4- عمان (3 نقاط) – سجل هدفين واستقبلت شباكه 4 اهداف

5- الصين (3 نقاط) – سجل 3 اهداف واستقبلت شباكه 6 اهدف

6- فيتنام (بدون نقاط) – سجل 3 اهداف واستقبلت شباكه 7 اهداف