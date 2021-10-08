شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022..النسور تحلق في رادس

شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وموريتانيا في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022.، ضمن مباريات اليوم الخميس 7-10-2021، والتي أستضافها ملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس.

وضعت تونس قدماً في الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهل الى نهائيات كاس العالم 2022، بعدما حققت فوزها الثالث توالياً على حساب ضيفتها موريتانيا 2-صفر.

وكان منتخب “نسور قرطاج” قد تغلب في الجولتين السابقتين على غينيا الاستوائية 3-صفر وزامبيا 2-صفر على التوالي.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات العشر إلى الدور الحاسم، الذي يقام بنظام خروج المغلوب بمباراتين ذهاباً وإياباً على ان يصعد الفائز إلى المونديال.

وسيطر رجال المدرب منذر الكبيّر على المباراة منذ صافرة البداية، اذ اعتمد على مجموعة من المحترفين أبرزهم ظهير الاهلي المصري علي معلول ولاعب وسط فرينسفاروش المجري عيسى العيدوني ولاعب كولن الالماني الياس السخيري ومهاجم سانت اتيان الفرنسي وهبي الخزري.

ولم يتمكن فريق المدرب الفرنسي كورنتين مارتينس من مجاراة المنتخب المضيف برغم ضم الفريق لعدد من المحترفين بقيادة مهاجم اريس اليوناني ابو بكر كامارا.

وبعد مرور ربع ساعة على انطلاق اللقاء تقدم المنتخب التونسي عبر هدف رائع للسخيري اثر تسديدة يسارية بعيدة استقرت في المقص الايسر لمرمى الحارس الموريتاني ناموري دياو (15)، ولاحت فرص عدة لمضاعفة النتيجة، قبل ان يتمكن في تحقيق هذا الأمر الخزري بمتابعته عرضية نعيم السليتي في شباك الضيوف (42).

وفي الشوط الثاني واصل “نسور قرطاج” سيطرتهم وعززوا تفوقهم بهدف ثالث عبر البديل لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري الذي استغل خطأ فادحاً من الدفاع الموريتاني (85).

وفي المجموعة عينها، تفوقت غينيا الاستوائية على ضيفتها زامبيا 2-صفر في مالابو. وسجل الهدفين سول بازيليو كوكو (35) وإيميليو نسوي (88)، علما ان زامبيا لعبت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25 اثر طرد برينس مومبا.

وتتصدر تونس برصيد 9 نقاطأ وغينيا الاستوائية ثانية 6 نقاط، وزامبيا ثالثة 3 نقاظـ وتتذيل موريتانيا المجموعة بلا رصيد بعد ثلاث خسارات متتالية.

شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وموريتانيا في تصفيات كأس العالم 2022