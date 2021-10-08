المدير الفنى للزمالك: «مواجهة الأهلي أسهل من أى منافس.. وبيراميدز فريق خطر جدًا.. وبطولات موسيمانى تتحدث عنه»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، أن الفريق الأبيض يجب أن يشارك في البطولة العربية نظراً لقيمة جوائزها المادية.

وأضاف كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: "كنا نستطيع الفوز على الأهلى بالدورى لكننا كنا في فترة صعبة جداً لأننى كنت لعبت أسابيع قليلة مع الفريق بعد عودتى إلى القاهرة، ولا بد من مشاركة الزمالك في البطولة العربية لقيمة جوائزها المادية والرجاء حصل على 6 ملايين دولار بعد تتويجه باللقب".

وأوضح كارتيرون فى تصريحات له مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "كنت في مناقشات مستمرة مع اللاعبين وكرست كل وقتى للتعامل ذهنياً مع اللاعبين، وكنت أتعرف عليهم وعلى أفكارهم، والنتيجة كانت عادلة، كان لديهم الكثير من المشاكل وكانوا محبطين لخسارة نهائى أفريقيا، وكان على العمل ذهنياً ونفسياً ولدراسة الخصوم".

وواصل: "أنا عنصر من هذه المنظومة وأؤكد لكم أننى محظوظ ليكون لدى لاعبين بهذه القدرات وأنا خلفهم وفى بعض الأوقات كان البعض يتحدثون بأن الزمالك استسلم لعدم الفوز بالدورى، ولكن كان هدفنا اللقب وأن ننسى الماضى وكل الإحصائيات السابقة، وكان يجب التحدث مع اللاعبين بعد كل مباراة وأن نرسل رسالة لخصومنا بأننا لن نتنازل عن اللقب، وهذه رسالتنا للمنافسين أننا لن نتنازل عن أى بطولة".

وأكمل كارتيرون: "دائماً نتعرض للتشكيك بعد كل هزيمة وهذا يشكل ضغوط كبيرة علينا، وقدر الزمالك أن يكون على دراية بجميع المنافسين، بكل شرف بالنسبة لى جميع الخصوم في كأس مصر متساويين لأن هدفى الفوز بالكأس، كل فريق له استراتيجيته وعيوبه، بيراميدز فريق خطر جداً لديه لاعبون موهوبون ومدرب رائع وأسهل مباراة ستكون أمام الأهلى لأن التخطيط لها واضح، وندرس الأهلى جيدا".



واختتم: "الأهلى له هوية خاصة به من الناحية التكتيكية وليس بوسع الفرق الأخرى استيعاب تلك الخطط والهوية رغم أنهم يلعبون أمامه منذ سنوات طويلة، وهذا الموسم سيكون صعبا، وموسيمانى مدرب رائع وبطولاته مع الأهلى تتحدث عنه".