«فيفا» يحسم مستقبل كأس العالم للأندية والدولة المضيفة.. والأهلي يترقب

الشارقة - اميمة ياسر - يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في اجتماعه المقرر يوم 20 أكتوبر الجاري موقف كأس العالم للأندية التي يشارك فيها النادي الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا للنسخة الماضية، وذلك بعد تراجع اليابان عن تنظيم الحدث بسبب تداعيات فيروس كورونا.

ورجحت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن يكون قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم هو تأجيل البطولة للعام المقبل لحين الفصل في الطلبات المقدمة من عدة بلدان أبرزها الإمارات وجنوب أفريقيا والسعودية وقطر والبرازيل لاستضافة الحدث.

وأشار التقرير إلى أن اجتماع مجلس "فيفا" القادم 20 أكتوبر سيحسم بشكل كبير موقف البطولة التي سينافس فيها الأهلي بصفته بطل أفريقيا، بالإضافة إلى تشيلسي بطل أوروبا، بالرغم من عدم تأكيد ما إذا كان الفيفا سيستقر على موعد جديد للبطولة في العام المقبل.حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وشدد التقرير على أن أي بلد ستحصل على حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية ستحتاج مزيدا من الوقت للاستعداد الجيد لتنظيم بطولة كأس العالم.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي موقف البطولة والمواعيد الجديد لبدء وضع خطة الاستعداد للحدث العالمي الذي سبق وأن شارك فيه الفريق عدة مرات وحصل فيه على برونزية نسختين منها.

في سياق متصل، قررت البرازيل دخول سباق المنافسة على استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار اليابان عن استضافة النسخة المقبلة من البطولة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قد أعلن فى بيان رسمى اعتذار اليابان عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، بسبب أزمة كورونا، بعد أن تم سحبها أيضاً من الصين نظراً لتفشى الوباء.