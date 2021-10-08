أحمد شوبير يكشف حقيقة خناقة الحضري ومحمد الشناوي.. ويؤكد: عصام سبب إصابة حارس الفراعنة والأهلي

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل إصابة محمد الشناوي، حارس المنتخب المصري بتدريبات الفراعنة، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال «شوبير» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب أون تايم»، عبر قناة أون تايم سبورت: «معرفتش أنام بسبب خبر إصابة محمد الشناوي، كنت حابب أحصل على التفاصيل كاملة، لكن ما حدث أن الحضري شاط كرة ارتطمت في فخذ الشناوي، والحارس حس بنار في قدمه».

وأضاف حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق: «طريقة الإعلان عن إصابة محمد الشناوي مفهمتهاش، ومن خلال مصادرنا من داخل معسكر المنتخب شوطة من الحضري جاءت في فخذ الشناوي وهو حس بلسعة جامدة؛ كأنها ضربة كرباج، ومقدرش يكمل التمرين». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتابع: «أمس محمد الشناوي عمل إشعة رنين واطمئن، والمفروض يستكمل تدريباته بشكل طبيعي اليوم، قبل مواجهة منتخب ليبيا بـ24 ساعة، وسننتظر ونرى اليوم، ولدينا حراس مرمى جيدين».

وتطرق أحمد شوبير للحديث عن هل هناك أزمة بين محمد الشناوي والحضري، بعد تردد هذا الأمر مؤخرًا، قائلًا: «موضوع إن فيه خلاف بين الحضري والشناوي مش موجود نهائيًا، وإن هناك مشادات وكده لا بكل تأكيد، فيه مدرب وفيه لاعب، كان هناك منافسة شرسة بينهم زمان، لكن الآن هو مدرب منتخب، يمكن البعض قال إن حصل استعجال على الحضري، لكن تاريخه يشفعله، وننتظر منه الكثير، وقلت له بأن عملك سيجعلك تستمر، ولا يوجد خلاف بينهما نهائيًا ولا خناقة بين الطرفين».

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن دور عصام الحضري تأهيل رباعي حراس مرمى المنتخب الوطني، للتواجد بشكل جيد وبأعلى مستوى، خلال المواجهات المقبلة.