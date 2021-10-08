شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: نبيه رحل بإرادته.. ولا أريد مدير كرة وشيكابالا لاعب استثنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لنادى الزمالك، أنه من الصعب التنبؤ بمصير أشرف بن شرقى هداف الفريق بعد الموسم المقبل، وقال كارتيرون في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم: "هناك محادثات لتجديد عقد بن شرقى ولكن الأهم من ذلك أنه متواجد معى في الموسم المقبل، والمفاوضات يمكن أن يحدث فيها الكثير وفى بعض الأحيان توجد أشياء خارجة عن الإرادة قد يتلقى عروضاً أخرى مثلا".

وأضاف: "إمام عاشور لديه إمكانيات مميزة ويسيطر على وسط الملعب ويمكنه أن يحل محل فرجانى ساسى، وكنت أعلم أن هناك معارضة لعودتى إلى الزمالك وسيف الجزيرى عوض رحيل مصطفى محمد".

وواصل كارتيرون: "كنت متأكدا بأن ساسى سيرحل وفيما يخص بن شرقى الزمالك بدأ المفاوضات مبكراً جداً ليس مثلما حدث مع ساسى، ولذلك الأمران مختلفان تماماً وصعب جداً أن نحدد إن كان بن شرقى سيرحل أم لا".

وأكمل: "لم يطلب أحد من أسامة نبيه المغادرة ولكن هو من غادر برغبته، وفى المرة الثانية سألته إذا كان متأكداً من قراره وهو اختار ولم يرد إلى أى أخبار عن عودته منذ مغادرته، ولم نحدد بديله حتى الآن ولكن متأكد أن بديله سيكون مصريا".

وعن رفضه لاختيار مدير للكرة قال الفرنسى: "عندما كنت في إنجلترا لم يكن هناك منصب تحت مسمى (مدير الكرة)، عندما تكون النتيجة سيئة مثلاً من يتم توجيه اللوم إليه، بالطبع المدير الفنى، أتحمل هذه المسئولية ولست بحاجة إلى شخص حلقة وصل بينى وبين اللاعبين ورئيس النادى، ولذلك أنا أقوم بمنصب مدير الكرة".

وعن وجهة نظره فيمن يستحق أن يكون قائداً للفريق الأبيض قال كارتيرون: "شيكابالا لاعب استثنائى لا يستطيع أن يلعب كل المباريات لكن له كاريزما، وطارق حامد قائد كبير أيضاً، وكذلك حازم إمام يمكن أن أتحدث معه، والونش له تأثير قوى ويتدخل كثيراً في لعب دور القائد الطبيعى، ولا أجد أى صعوبة في تغيير شيكابالا أو عدم إشراكه في المباراة وهذا حدث بالسوبر الإفريقى وهو يثق في قراراتى".