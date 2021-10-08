شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يضم أحمد رفعت 4 مواسم ويستعير عربى بدر من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي فيوتشر آخر صفقاته الصيفية مع الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات للموسم الجديد، بضم أحمد رفعت لاعب المصرى السابق لمدة 4 مواسم مقبلة، كما نجح مسئولو فيوتشر في استعارة عربي بدر لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأكد الإعلامى أحمد شوبير، أن نادى فيوتشر أتم صفقة أحمد رفعت قبل إغلاق باب القيد ليدعم هجومه في الموسم المقبل.

كما أتم نادي الزمالك اتفاقه مع نظرائهم بنادي فيوتشر الصاعد حديثًا للدورى الممتاز على انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأبيض إلى صفوف فيوتشر على سبيل الإعارة، بسبب تأييد عقوبة إيقاف قيد صفقات الزمالك لمدة موسمين.

واتفق مسئولو الزمالك على انتقال عمر كمال عبد الواحد لصفوف فيوتشر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ولحين انتهاء أزمة إيقاف القيد.

ورفض أحمد رفعت في وقت سابق تسليم جواز سفره لإدارى المصري لاستكمال إجراءات السفر لأداء أولى مباريات البطولة الكونفدرالية، وذلك لإصرار اللاعب على الانتقال لفيوتشر، كما تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق البورسعيدي طوال الفترة الماضية، ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة فريق السلطات الأوغندى يوم 16 أكتوبر المقبل خارج الحدود فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.