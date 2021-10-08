شكرا لقرائتكم خبر عن مليون جنيه على دفعتين وتنازل عن المستحقات.. تفاصيل تعاقد سيراميكا مع الحلوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن صفقة انضمام عمرو الحلوانى ظهير أيسر أسوان السابق إلى نادى سيراميكا، كلفت خزينة النادي مليون جنيه فقط، على أن يتم دفعهم على دفعتين من سيراميكا لزهرة الجنوب الذي يلعب هذا الموسم في القسم الثاني.

ونجح الحلوانى في إقناع مسئولي أسوان بقبول عرض سيراميكا لرحيله مقابل مليون جنيه يتم دفعهم على قسطين، بعدما تنازل اللاعب عن كافة مستحقاته المتأخرة لاتمام الصفقة.

وأعلنت إدارة سيراميكا التعاقد مع عمرو الحلواني، الجناح الأيسر قادمًا من نادي أسوان، لمدة موسمين بداية من الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصلت إدارة سيراميكا على توقيع لاعب أسوان، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية مع الفريق مباشرة.

يذكر أن إدارة نادي سيراميكا أبرمت عدة صفقات في الانتقالات الصيفية، استعدادًا للموسم الجديد، أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والمدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة، والحارس محمد كوكو، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، ولاعب الوسط التونسي بلال السعيداني قادمًا من نادي ضمك السعودي، والجناح الأيمن مصعب البطاط قائد منتخب فلسطين قادمًا من نادي شباب الظاهرية الفلسطيني، وايفانز منساه لاعب الدحيل القطري.