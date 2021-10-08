شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى حارس المنتخب فى صورة مع محمد صلاح بمعسكر الفراعنة : "ملك مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد صبحي، حارس المنتخب الوطني صورة تجمعه مع النجم المصري الدولي محمد صلاح، خلال انضمامه الأول الي معسكر منتخب الفراعنة، ونشر محمد صبحي صورته مع صلاح على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهر فيها وهو يمسك تيشرت محمد صلاح، وعلق قائلا: "ملك مصر".



محمد صبحى على انستجرام

وشهد مران منتخب مصر الأخير استعدادا لمباراة ليبيا غدا فى تصفيات المونديال، حالة من الحماس والجدية بين جميع اللاعبين، إلا أن محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى حرص على مداعبة زميله محمد الننى أثناء تدريبات الكرة بينهما.



محمد صلاح ومحمد صبحى

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة لخوض مباراة ليبيا غدا في الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي ، إن إصابة محمد الشناوي تحدث أحيانا في الحصص التدريبية واللاعب بات جاهزا للمشاركة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش قائمة أسماء اللاعبين المختارين لمباراتى ليبيا وتضم القائمة 24 لاعبا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي و محمد أبو جبل ومحمد بسام ومحمد صبحي.

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتحي ، أحمد حجازي وباهر المحمدي ، محمود حمدي "الونش" وياسر ابراهيم، أحمد أبو الفتح وأيمن أشرف.

الوسط: محمد النني وعمرو السولية ، طارق حامد وحمدي فتحي.

الوسط المهاجم: أحمد سيد "زيزو" ومحمد صلاح ، عبد الله السعيد وابراهيم عادل، رمضان صبحي وعمر مرموش.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد.