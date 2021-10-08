شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يقيد 32 لاعبا فى قائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادي المقاصة إجراءات قيد 32 لاعبا بقائمة الموسم الجديد بعد الانتهاء من حسم ملف الصفقات الصيفية، وتلبية احتياجات الجهاز الفني من اللاعبين الجدد، لاسيما بعد رحيل عدد كبير من اللاعبين عن الفريق الفيومي بنهاية الموسم الماضي.

وضمت قائمة المقاصة 4 لاعبين في مركز حراسة المرمى وهم محمد مجدي وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى والبلتاجي سمير، وفي الدفاع كلا من بسام وليد ومحمد شوقي غريب وأحمد عيد ومحمد الضرف وعبد الرحمن الزين وأحمد منعم وأحمد صبيحة ومحمد محسن ليلة وحسني فتحي ومصطفى صاصا وعلي فتحي.

وفي الوسط كل من: أحمد عقل وعلي المصري ومحمود عادل وسيرجي ايريك وزياد أشرف ويوسف صديق ومحمد عادل إمو وأحمد سوداني وإسلام زيادة، وخالد صلاح، وفي الهجوم كل من: محمود فهمي وأحمد حلاوة وأتولا وحسام عبد الواحد ومحمود الغزالي وجون ايفيري وكريم عبد النبي.

ووصل عدد اللاعبين الراحلين عن المقاصة في الانتقالات الصيفية الحالية إلى 21 لاعبا أبرزهم محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وعاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد مودي ومحمد دسوقي وهشام محمد، وعماد فتحي وباسم مرسي وأحمد عادل ميسي وصلاح عاشور وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وباولن فوافي وأحمد مرشوح، وفارس طارق وأحمد السعيد متعب ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي وأحمد أمين أوفا.