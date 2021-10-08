شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يختتم معسكره ببرج العرب وراحة للاعبين 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي معسكره المغلق اليوم ببرج العرب والذي استمر أسبوعا لعب خلالها الفريق 4 مباريات أمام المقاولون العرب، وفاز بهدفين وتعادل مع سموحة بدون أهداف، وخسر أمام كلا من فاركو والمصرى.

ويحصل اللاعبون على راحة 48 ساعة قبل انطلاق المعسكر المغلق الأخير بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، يلعب خلالها الفريق عددا من المباريات استعدادا للموسم الجديد.