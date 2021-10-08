شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى البدرى لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مصطفى البدرى، نجم النادى الأهلي المعار لفيوتشر إف سى، بخطوبته وسط حفل عائلى بسيط، ويستعد مصطفى البدرى لقيادة فيوتشر فى أولى مواسمه بدورى الأضواء والشهرة بعد إعارته موسمين من القلعة الحمراء.

ووقع مصطفى البدرى، لاعب الأهلى، على عقود إعارته موسمين لفيوتشر إف سى فى حضور وكيلى أعماله نبيل أبو زيد وأيمن جلال، ووافق النادى الأهلى على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر إف سى لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، قد أعلن عن تعاقد النادى الأحمر مع اللاعب مصطفى البدرى، مهاجم فريق الإنتاج الحربى لمدة خمس سنوات قادمة، ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفى البدرى يأتى وفقًا لرؤية الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط.