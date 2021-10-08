شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان يتعاقد مع محمود صقر لاعب سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدورى الممتاز في دعم صفوفه بلاعب سيراميكا السابق محمود صقر في الساعات الأخيرة فى صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد، وذلك فى ضوء خطة النادي لاستقدام مواهب مميزة لها خبرة بالدورى الممتاز.

ومن جانب آخر، أعلن أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلى السابق، اعتزال كرة القدم بشكل نهائى، بعدما أخل نادى الشرقية للدخان بالتعاقد معه فى صفقة انتقال حر، حيث كان اللاعب قام بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق قبل أن يتم فسخ التعاقد.

وكتب ناصر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "اليوم أعلن أصعب قرار في حياتي.. ولكن قرار صائب إن شاء الله.. بعد رحلتي مع معشوقتي كرة القدم وتشرفت بتربيتي ولعبي لكبير أفريقيا الزمالك شباب وحتى فريق أول.. ثم الجونة وأفضل فتراتي في نادى الإسماعيلي العظيم وثم الاتحاد السكندرى.. وبعدها رحلتي فى أوروبا والبداية مع الفريق الثاني لأياكس ثم أكثر من نادي هولندي مرورًا بكلاماتا اليوناني والصعود معهم.. وبعد ذلك منذ أيام قليلة تعاقدت مع الشرقية للدخان ولكن إدارة وجهاز فني لم يلتزمه بما تم الاتفاق عليه فى موقف غيراحترافى بعد نزولى مخصوص من أوروبا بعد الاتفاق معهم وتوقيع العقود".

أضاف ناصر: "لذلك قررت اعتزال كرة القدم واتخاذ مجال الإدارة والاستثمار مع أحمد عبد القادر ميدو وأتمنى من الله التوفيق".